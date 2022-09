Advierten por ‘Montaviajes’, fraudes digitales relacionados con planes vacacionales

Autoridades de la Ciudad de México detectaron un incremento de fraudes digitales ahora relacionados con quienes ofrecen paquetes de viajes en las redes sociales; las empresas son conocidas como montaviajes.

“Yo contraté un paquete a través de Facebook, fue el 14 de diciembre de 2021 al ver la página que estaban ofreciendo paquetes vacacionales mande mi teléfono y me contacto una señorita a través de WhatsApp. Me comentó que para hacer la confirmación; tenía que depositar a cierta cuenta la cantidad de 16 mil 28 pesos; envíe la ficha de depósito, el contrato ya firmado y me aseguró que ya estaba el paquete y resultó un fraude”, dijo Ana Karina.