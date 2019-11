Adultos mexicanos, con bajo dominio en uso de tecnologías: OCDE

Este viernes 15 de noviembre se presentaron los resultados para México, del Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de los Adultos de la OCDE.

Entre los hallazgos están que los adultos en México muestran un bajo dominio en competencia lectora, competencia numérica y resolución de problemas en ambientes informatizados en comparación con otros países miembros de la OCDE.

Es decir, no tienen gran capacidad para comprender y responder apropiadamente un texto escrito, no hay gran capacidad para usar conceptos numéricos y matemáticos y no tienen gran capacidad para acceder, interpretar y analizar la información en entornos digitales.

Indagaron qué tanto pueden las personas distinguir un hecho de una opinión, manejar una hoja de Excel, cálculos de cifras en computadoras.

En la evaluación no vemos tanto si pueden leer grandes textos académicos, sino que también observamos, si se puede leer un diagrama, un mapa, si se puede manejar un sitio en la red, cómo manejamos los números en la vida diaria y finalmente las competencias de las personas para trabajar en ambientes informatizados. Aquí vemos que cuando se trata de la lectura en México, los hombres y más mujeres tienen competencias muy similares, cuando se ve la aritmética, los hombres tienen ventaja significativa”, señaló Andreas Schleicher, director de Educación de la OCDE.

Ocho por ciento de los adultos en México son analfabetas y no siempre los graduados tienen todas las competencias necesarias.

Y los mismos patrones que se siguen de jóvenes, se ven años después siendo adultos.

Los adultos mexicanos con mayor dominio en competencia numérica y mayor nivel educativo disfrutan de salarios más altos, pero no por ello tienen una más alta probabilidad de estar empleados.

Aseguran que se debe involucrar a la gente mayor en el uso de las tecnologías, ese es un desafío.

La tecnología tiene impacto en la vida y el empleo.

Las tecnologías que se enseñan van a cambiar en todos los trabajos, en México es un cuarto de los empleos que se podrán automatizar, 60 por ciento de los empleos en México cambiarán y otros no; esto es importante porque nos muestra que si no equipamos a la gente para los empleos del mañana, veremos a mucha gente que saldrá perdiendo en la economía del futuro, la tecnología está avanzando muy rápido. México ha sido muy exitoso económicamente, pero por generar empleos que no son sofisticados, empleos donde la gente produce cosas en las máquinas y son más vulnerables”, indicó Andreas Schleicher, director de Educación de la OCDE.

Esta es la primera edición de éste programa que arroja resultados para nuestro país.

Con información de Susana López.

