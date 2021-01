Llamadas a adultos mayores son para encuesta de vacunación, no con fines electorales: López-Gatell

En la conferencia diaria sobre COVID-19 el subsecretario Hugo López-Gatell, aclaró que las llamadas que realizó la Secretaría del Bienestar dirigidas a adultos mayores no son con fines electorales.

“El objetivo de estas llamadas es identificar con antelación quiénes son las personas que pudieran tener un reto para llegar a vacunarse porque esto nos lleva a organizar si el operativo de campo, incluyendo el número sustancial de brigadas Correcaminos a tiempo a los domicilios, entonces todo esto es la preparación logística del programa de vacunación Correcaminos. La historia de fraudes y abusos electorales que ha habido en este país por sucesivos e innumerables gobiernos precedentes no es de extrañar que haya este nivel de sensibilidad social, pero con total tranquilidad con total certidumbre les decimos no es el caso”, dijo.

Agregó que la vacunación contra COVID no arrancará este viernes para personas de 60 años y más, pero mencionó que el segundo propósito de estas llamadas es para hacer una encuesta, de la cual reveló que el 71% de los adultos mayores dijo aceptar que le apliquen la vacuna contra COVID-19, de ellos 61% pueden movilizarse al punto de vacunación, pero 11% no puede desplazarse. En tanto, el 22% no desea ser vacunado.

En Palacio Nacional, el subsecretario aseguró que la vigilancia de la influenza y otros virus continúa en México, a diferencia de otros países de América Latina.

“Aquí la colega nos comenta que podría ser que no se esté detectando la influenza porque todo está volcado al COVID, pero en México sí lo tomamos en cuenta. Se han hecho cerca de 20 mil muestras que incluyen dentro del panel el virus influenza, es decir, la vigilancia epidemiológica de la influenza ha mantenido su curso independientemente de que estamos vigilando COVID, no se detuvo, no es que se desplazó. La inquietud de la OMS es muy legítima, algunos países podrían no tener la capacidad de sostener los dos elementos de la vigilancia, nosotros a propósito cuidamos mucho que no se perdiera ese balance”, reiteró López-Gatell.

En las últimas 24 horas se aplicaron 6 mil 722 vacunas contra el SARS-CoV-2, para un acumulado de 498 mil 122, de ellas, 488 mil 513 son en primera dosis y 9 mil 609 completaron el esquema con la segunda dosis de Pfizer.

Se han reportado 2 mil 048 eventos adversos tras la vacunación, la mayoría en grado leve.

Recordó que este miércoles llegará a México un cargamento de la sustancia activa de la vacuna de AstraZeneca de alrededor de 5 mil 200 litros con los que se estima se podrían fabricar un millón de dosis.

Las muertes por COVID-19 en México suman 142 mil 832, los casos confirmados 1 millón 668 mil 396.

Con información de Farah Reachi

