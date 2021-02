Adultos mayores se quedan sin vacuna contra COVID en CDMX; Gobierno se compromete a inmunizarlos

Decenas de adultos mayores, incluso, en silla de ruedas y cargando sillas y bancos, realizaron filas desde muy temprano afuera de algunos módulos de vacunación, para buscar recibir la vacuna contra COVID-19, pero muchos no se enteraron que desde ayer el gobierno capitalino había informado que ya habían logrado la meta de vacunar a las personas que tenían registradas en cada demarcación.

Te recomendamos: Casi el 100% de adultos mayores de 3 alcaldías recibieron primera dosis de vacuna COVID-19: Sheinbaum

Ante la molestia, el gobierno registró los datos de las personas que faltaron y se comprometió a vacunarlos una vez que lleguen más dosis de la vacuna

“Que ya no hay, que mañana y así, para que nos dijeron ayer que viniéramos a las 5 de la mañana y no hay nada, a las 4 de la tarde dijeron ya no hay, mañana tempranito y no vino nadie”, comentó. Daniel Gutiérrez, adulto mayor de Cuajimalpa.

“Me dijeron que ahorita no hay vacuna que van a hablar, ellos van a hablar. Yo estoy mala y no quería venir, pero mi hija me dijo baja mamá, pero ya no hay”, explicó la señora Catalina.