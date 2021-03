Adultos mayores hacen largas filas en Guadalajara para conseguir vacuna contra COVID

En Guadalajara hay largas filas y aún no comienza la vacunación contra COVID. Hay adultos mayores que llegaron a los centros hace 48 horas y la aplicación comenzará este sábado.

Y es que las autoridades de Salud informaron que únicamente llegaron 80 mil dosis, para una ciudad qué, de acuerdo con el último censo de población, tiene 238 mil adultos mayores.

“Desde ayer estamos aquí, desde ayer y tenemos el gran problema, que no hay baño, en el ejército no dan permiso de pasar, entonces, por humanidad”, dijo un habitante de Guadalajara.

Con sillas, cobijas y hasta casas de campaña, cientos de adultos mayores y sus familias, comenzaron a formarse desde hace 2 noches, afuera de los 9 puntos de vacunación que comenzarán a aplicar las dosis este sábado en Guadalajara.

La aplicación arranca este sábado 20 de marzo 08:00 a.m. y durante los siguientes días, hasta agotar dosis recibidas.

El caos comenzó luego de que la propia Secretaría de Salud de Jalisco informara que la aplicación de la vacuna no se haría en orden alfabético, y que las dosis se aplicarían hasta agotar las 80 mil que recibieron.

“Mi esposa llegó a las tres de la tarde yo me vine a las 4 y me quedé hasta las 10 de la noche, ella se quedó en la noche para que se fuera a descansar, y luego yo me voy a quedar hasta en la noche”, dijo don Jesús Muñoz.