Adultos mayores sufren larga espera para tramitar apoyo de la Secretaría de Bienestar

Adultos mayores bloquearon por unos minutos el Paseo de la Reforma, frente a la torre de Bienestar, localizada en la colonia Tabacalera, porque no se les atendían a todos los que estaban formados para tramitar su tarjeta de apoyo económico y eran cientos.

A las 7 de la mañana la fila iba por Ignacio Ramírez, seguía por Plaza de la República y La Fragua, y luego regresaba por las mismas calles.

“Qué despapaye, porque nos traen de aquí para acá, y fórmate aquí, y fórmate acá y ni pasamos, no avanzamos, estoy desde las cinco de la mañana. No me dicen nada, lo que queremos pasar, qué se agilice”, dijo Juan.