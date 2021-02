Por segundo día, adultos mayores en Ecatepec duermen afuera de unidades de vacunación

A pesar de los llamados de las autoridades para que adultos mayores no hagan filas innecesarias, muchos, en Ecatepec, van a pasar la noche haciendo la fila en algunos de los centros de vacunación designados por el municipio.

Te recomendamos: Adultos mayores se formaron desde el domingo para vacuna COVID-19 en Ecatepec

Cecilia fue la primera en formarse, la noche del domingo, para apartarle lugar a sus padres de 72 y 78 años de edad.

Avanzada la madrugada ya había mas de 300 personas formadas. Comenzaron a marcar con plumón en los brazos el número de turno.

A las 7 de la mañana abrieron las puertas del recinto para que los adultos mayores comenzaran a ingresar, media hora después llegaron las vacunas y en punto de las nueve comenzaron a aplicarse la gran mayoría no tenía cita.

La gran cantidad de gente superó la organización, los adultos mayores, estaban aglomerados en las calles, la fila dio la vuelta al recinto.

A las 10 de la mañana, salieron los primeros adultos vacunados.

En el centro de vacunación se dio prioridad a los adultos mayores en sillas de ruedas, andadera y bastón, pero hubo quienes no resistieron bajo el sol.

María de los Ángeles, de 70 años, quien sufrió deshidratación por el Sol y la larga espera y tuvo que ser atendida por los paramédicos de una ambulancia.

“Le dio insolación por la espera de tanto tiempo, yo me imaginé que iba a ser diferente, como ahora si que son gente mayor, yo me imagine que iba a ser más rápido, más ágil, cuando empiezo a averiguar si estaba larga la fila, era, no se demasiado larga la fila, dije no está avanzando rápido, pero uno aguanta y ellos no”, dijo su familiar.