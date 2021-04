Entusiasmados, adultos mayores acuden a vacunarse contra COVID en alcaldía Cuauhtémoc, CDMX

En la alcaldía Cuauhtémoc, adultos mayores acudieron a vacunarse contra COVID.

Al ritmo de la música, con globos e incluso con una estrofa de las mañanitas, inició actividades el módulo de vacunación contra COVID-19, ubicado en la primaria Benito Juárez en la colonia Roma Norte, en la Ciudad de México.

La señora María Belén nació en 1925 y quiere llegar a los 100 años de vida.

Acompañada de 2 de sus 9 hijos, acudió a vacunarse.

La fila de adultos mayores se extendió por más de 500 metros. Se olvidaron, por momentos, de respetar la sana distancia.

Tres mujeres de la misma casa religiosa acudieron a esta escuela primaria, ubicada en la alcaldía de Cuauhtémoc para recibir la vacuna contra el COVID-19. Una de ellas, es invidente.

Acuden con fe para cumplir con la responsabilidad de vacunarse.

“Si no tenemos fe, hermano mío, todo eso no se aguanta, todo esto es muy duro, todo el mundo está sufriendo mucho, yo no me he puesto a examinar mucho si debe ser o no debe ser, si es lo mejor o no es mejor, no. A nosotros nos dijeron hay que vacunarse, hay que vacunarse, nos inscribimos, nos mandaron nuestro día y aquí venimos”, comentó la religiosa Silvia Mares.