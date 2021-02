Adultos mayores insisten, sin éxito, registrarse al proceso de vacunación contra COVID-19

Por segundo día consecutivo, persisten los problemas para registrar a los adultos mayores al proceso de vacunación contra COVID-19.

Decenas de adultos mayores de 60 años realizan al día, varios intentos para registrarse a través de ‘Mi vacuna’.

Algunos lo lograron esta mañana, pero sigue funcionando de manera intermitente. No resiste la cantidad de solicitudes simultáneas.

“Desde que lo dijeron no entra, no entra, he intentado varias veces”, dijo Juana Andrade.