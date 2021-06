Adrián de la Garza reconoce su derrota en Nuevo León

El candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza, reconoció su derrota en las elecciones 2021 de este domingo.

Te recomendamos: Samuel García gana elección a gobernador en Nuevo León, según 100% del PREP

“Me dirijo a la sociedad para concluir una elección que me ha dejado una gran satisfacción por la oportunidad que tuve de recorrer Nuevo León, el estado que me vio nacer y al que tanto quiero, para mí ha sido un gran privilegio el poder estar en contacto con miles de mujeres y hombres de las que he aprendido muchísimo y que llevaré siempre en el corazón, como es del conocimiento público ha concluido la captura del Sistema Preliminar de Resultados Electorales, mismos que no me favorecen”, indicó Adrián de la Garza, candidato de la Coalición Va Fuerte por Nuevo León.