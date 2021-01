Además de escasez y carestía en oxígeno, usuarios reportan fallas en los tanques

Cada día es más alta la demanda de oxígeno en México por el alza de los contagios de COVID-19, quienes deciden emprender la búsqueda fuera de internet y llegar a los centros de distribución de las empresas autorizadas, se encuentran con un escenario muy complejo.

“Yo llevo aquí 9 días viniendo a comprar un tanque y nadie me sabe decir cuándo, ni a qué hora llegará”, dijo Eduardo Olivares, cliente. “Yo tengo un enfermo de COVID y quiero comprar un concentrador de oxígeno y no me dan informes, no me contestan absolutamente nada”, expresó Carlos Augusto López, cliente.

A la matriz de la empresa Inframédica, en la colonia Escandón, llegan decenas de personas con la esperanza de comprar un tanque de oxígeno o simplemente recargarlo, pero se encuentran con varias dificultades, como Miguel Ángel Hernández, que acudió hacer válida la garantía de un concentrador de oxígeno que le costó 28 mil pesos para atender a su padre.

“Está nuevo, lo compré el 23 aquí está la fecha, cinco días atrás, dos horas trabajando nada más y se paró. No me lo quieren cambiar porque no hay técnico para que lo revise, ahora de aquí me mandan hasta Barrientos, me traen como pelotita”, Miguel Ángel Hernandez, cliente.

Otros usuarios se quejaron de que acudieron al sitio, a revisar sus tanques de oxígeno y no supieron qué sucedió con ellos.

“Mi tanque sólo lo usé una vez, supuestamente tiene cinco años de vigencia, pero no te enseñan dónde los desechan, dónde se los llevan, no te enseñan nada, sólo te dicen tu tanque ya no sirvió, y el tanque vale 11 mil pesos, 12 mil pesos, no tengo dónde comprar otro tanque y tú no me das nada que compruebe que lo tiraste”, informó Alberto de Jesús Valencia, cliente.

Se buscó a la empresa Inframédica, pero no hubo respuesta, en el lugar tratamos de hablar con algún responsable, esto sucedió:

“Ahorita no ha llegado nadie, si están trabajando, pero no está el gerente, no hay nadie que lo atienda”, aseguró Javier, Seguridad empresa.

Las autoridades aseguran que se trabaja para evitar la escasez de oxígeno medicinal, mientras que los usuarios afirman que a partir de que se agudizó la pandemia, subió el precio de la recarga de oxígeno.

“Estaban en 120 pesos, ahora está en 198; los equipos estaban en 2 mil 600, ahorita pagamos casi 6 mil”, concluyó Eduardo Olivares, cliente.

Con información de Santos Briz

DMGS