Adele envía mensaje y se solidariza por asesinato de George Floyd

La cantante británica Adele se unió a las grandes figuras de la industria del entretenimiento que levantaron la voz con el propósito de erradicar el racismo y protestar a su manera, ante el asesinato del joven estadounidense George Floyd.

Te recomendamos: Trump anuncia despliegue del Ejército para frenar disturbios en EEUU

Es importante que no nos desanimemos, ni manipulemos en este momento. Se trata de racismo sistemático, se trata de violencia policial y se trata de desigualdad. ¡Y esto no se trata solo de Estados Unidos! El racismo está vivo y bien en todas partes. De todo corazón me solidarizo con la lucha por la libertad, la liberación y la justicia, añadió la intérprete de Rolling in the Deep en una historia de su cuenta de Instagram.