Adán Augusto López presenta licencia como gobernador al Congreso de Tabasco

La noche de este jueves el gobernador Adán Augusto López regresó a Tabasco para presentar a la Comisión Permanente del Congreso del Estado, la solicitud de licencia temporal e indefinida, luego que el Presidente Andrés Manuel López Obrador lo designó como nuevo Secretario de Gobernación, en sustitución de Olga Sánchez Cordero.

Dijo que su compromiso es ayudar al Presidente de México, pero continuará apoyando al estado de Tabasco.

“Voy a trabajar, mi compromiso es ayudar al Presidente, nadie puede pensar en el futuro, primero hay que consolidar el presente, si no ayudamos al presidente, si entre todos no abonamos a fortalecer la cuarta transformación del país. No veo que se tome para mal, al contrario, creo que es una muestra más de que el Presidente de la República lleva a Tabasco en el corazón”, aseguró Adán Augusto López, Gobernador de Tabasco.