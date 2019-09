Acusan a policía de la CDMX de aprovechar revisión para tocar a una mujer

El secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta, informó que se investiga un nuevo abuso sexual por parte de un policía que ya fue separado de sus funciones para deslindar responsabilidades.

Se trata de un elemento que realizaba rondines de vigilancia en Tepito y que presuntamente realizó tocamientos a una mujer, con el pretexto de una revisión.

Efectivamente, se abrió una carpeta por denuncia de una afectada, hay que investigar de la manera más objetiva y la Secretaría, por su lado, aportar todas las pruebas necesarias para que se desahogue sin lugar a dudas los hechos, yo diría qué hay que esperar al resultado de esas investigaciones, me refiero algunas terminan con esas imputaciones y otras no, insisto en que el compromiso es que ningún abuso de este tipo por parte de un policía va a quedar impune”, refirió Jesús Orta, secretario de Seguridad Ciudadana.

Según las declaraciones de la afectada, la presunta agresión habría ocurrido el fin de semana pasado en la calle Jesús Carranza, una de las más peligrosas de Tepito, cuando iba caminando, dos policías la detuvieron y le dijeron que la iban a revisar, pues sospechaban que llevaba droga y uno de los policías presuntamente aprovechó para hacerle tocamientos.

En el caso de los policías investigados por abuso sexual en la alcaldía Azcapotzalco, que fueron acusados de atacar a una joven en una patrulla, Orta dijo que, si la Procuraduría no encuentra elementos para imputarles algún delito, serán restaurados en sus cargos.

Hasta que no cierre la Procuraduría la investigación, nosotros vamos a cambiar el estatus, si los elementos no quedan imputados, se les van a restituir sus derechos laborales, incluyendo los sueldos que no hayan cobrado, eso es muy importante decirlo”, señaló Jesús Orta, secretario de Seguridad Ciudadana.