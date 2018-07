Acusan de intento de homicidio a mujer que atacó a anciano mexicano en EU

Una mujer de 30 años acusada de golpear con un bloque de concreto a un mexicano de 92 años, ha sido encausada por intento de homicidio y maltrato de adultos mayores, informó la Fiscalía del condado de Los Ángeles, Estados Unidos.

92 year old Rodolfo Rodriguez was beaten with a "brick or concrete object than kicked while he was down" according to detectives. Suspects 3 males, 1 female. it happened on July 4th past 7 pm. 118 and central.

