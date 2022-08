Acusaciones de hostigamientos y abuso de autoridad propiciaron enfrentamiento en Hospital de la Raza

Trabajadores del IMSS del Hospital la Raza afirman que los excesos en las revisiones por parte de la Policía Federal, hostigamientos y abuso de autoridad propiciaron el enfrentamiento afuera de las instalaciones.

Luego de la trifulca de este miércoles en el Centro Médico La Raza del IMSS entre trabajadores y elementos de Protección Federal, este jueves las actividades se realizaron con normalidad.

Trabajadores sindicalizados explicaron que sufren de abuso por parte de los elementos federales y aclararon el motivo por el cual comenzó el enfrentamiento, que culminó con el desalojo de los uniformados, de las instalaciones.

Los trabajadores se sienten hostigados por los policías que se exceden, según dicen, en las revisiones al entrar o al salir del hospital y aclararon:

Afirman que en muchas ocasiones faltan insumos en el hospital, que los propios trabajadores tienen que comprar y, al terminar el turno, los policías los acusan de querérselos robar.

Luis está a la espera de un trasplante de médula y ha estado internado 4 veces en el hospital de La Raza.

Nos habló del trato que le ha dado la guardia federal.

En el hospital acompañan a los doctores, estudiantes de la carrera de Medicina, que también han sufrido del maltrato de la Policía Federal.

“A veces sí abusan un poco de su autoridad Justo como un compañero lo mencionó, nos tratan como si estuviéramos en una penitenciaría y no es así. Traigo cosas que son necesarias como estudiante: el martillo de reflejos, estetoscopio, una gorrita quirúrgica, pijama y hasta botas quirúrgicas, porque son cosas que necesitamos como estudiantes y que tal vez aquí no nos lo proporcionan”, detalló María Fernanda, estudiante de medicina de la UNAM.

“¿Por ejemplo este estetoscopio? Ajá, cada quien trae el suyo y, por ejemplo, el mío está grabado, pero pues muchas personas no y pues no significa que me lo haya robado, si no está grabado por ejemplo”, comentó la estudiante Camila.