Cancillería afirma que no hay ‘otros acuerdos’ entre México y Estados Unidos

Roberto Velasco, vocero de la Secretaría de Relaciones Exteriores, afirmó en entrevista para Despierta con Loret, que todo lo que se acordó entre México y Estados Unidos sobre la situación migratoria y aranceles está en la declaración conjunta del viernes.

Todo lo que se acordó está en la declaración conjunta del viernes (…) Ellos desde hace mucho tiempo han venido pidiendo que nosotros firmemos un acuerdo de tercer país seguro, en este momento nosotros no aceptamos eso”.

Al referirse al tuit de Donald Trump de este lunes a las 5 de la mañana, donde presume que hay “algo” del acuerdo que no se sabe y que requiere la ratificación del Congreso.

Velasco dijo que sí están al tanto del tuit y que es interpretación del mandatario estadounidense.

Sí, leímos el tuit. En uno de los puntos de la declaración conjunta que dimos a conocer el viernes está que en un plazo de 90 días vamos a analizar si estas medidas tuvieron efectos o no y en caso de que sea que no tuvieran efectos vamos a analizar qué otras acciones se pueden tomar y se haría un anuncio correspondiente. Suponemos que eso es a lo que se refiere, pero no podemos hablar por él, pero es algo que está en el acuerdo”.