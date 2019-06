Acuerdo con EU permitirá homologar condiciones de las fronteras

El acuerdo alcanzado con Estados Unidos (EU) permitirá homologar las condiciones institucionales de las fronteras, apuntó Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.

“Hoy en día tenemos que ver más hacia el sur y, bueno, esto lo que va a hacer es acelerar que nuestra mirada hacia el sur y nuestro empeño institucional pues sea también equiparar nuestra frontera sur con nuestra frontera norte en cuanto a presencia institucional y capacidad regulatoria del estado mexicano”, señaló el canciller.

Dijo que, independientemente del acuerdo, esto es necesario ante el aumento del flujo migratorio centroamericano, pues hay más de un millón 200 mil personas intentando cruzar nuestro país para llegar a Estados Unidos.

Nos acompaña el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, para hablar de Comercio Exterior, situación arancelaria. pic.twitter.com/nWbbiixLsh — BBVA en México (@BBVA_Mex) 11 de junio de 2019

Reconoció que existían muchas soluciones para resolver la negociación con Estados Unidos, pero el acuerdo alcanzado era la única alternativa viable ante el margen de tiempo con el que contaba el equipo negociador.

“Se me ha dicho que si no hubiese sido mejor otras cosas, yo creo que sí, seguramente, puede haber muchas otras cosas que podemos hacer, la pregunta es si es factible o no, y a mi leal saber y entender no creo que habríamos tenido el margen ahora para hacer otras cosas, lo que teníamos que hacer es separar migración del ámbito comercial y tratar de entender y comprender a nuestro interlocutor”, defendió.

Reiteró que México mantuvo como prioridad evitar una guerra comercial y dijo que gracias al acuerdo alcanzado no se prevén incertidumbres comerciales en el corto plazo.

Finalmente, al participar en la Reunión Anual de Consejeros Nacionales de BBVA Bancomer, adelantó que sí acudirá a la reunión del G20 en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador y que después viajará a China para sostener un encuentro de alto nivel.

(Con información de Carolina Altolaguirre)

tfo