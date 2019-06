CCE pide ratificación del acuerdo comercial T-MEC contra amenazas de Trump

Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), llama a ratificar de manera urgente el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), para evitar situaciones como la generada la semana pasada por la amenaza arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump.

Confió en que el Senado de la República ratificará el acuerdo sin problemas y lo mismo ocurrirá en Estados Unidos y Canadá a la brevedad.

“El susto de la semana pasada nos orienta a que podamos realmente cerrar este acuerdo lo más rápido posible. Creo que por el lado mexicano deberá transitar bien; entendemos que los canadienses también ya lo están discutiendo y esperamos que, en los próximos días, las próximas semanas, se inicie la discusión en Estados Unidos. La ratificación de esto creo que le dará tranquilidad a todos los mercados, le dará la certidumbre y la confianza a los empresarios mexicanos de que seguimos contando con un acuerdo que le da un paraguas a todas nuestras decisiones”, conminó.

Habló en entrevista con los medios, luego de encabezar una reunión privada del Consejo Coordinador Empresarial con el secretario de Educación, Esteban Moctezuma.

Al respecto, señaló que los empresarios aceptan y respetan la reforma, aunque no coincidan al 100 por ciento con ella.

“Yo lo que creo que se hizo fue una actualización rápida de temas en los que la reforma anterior no había podido tocar, o no había tocado y esto se ha resuelto. Como todas las cosas, no nos gusta al 100 por ciento, pero bueno, las cosas, lo importante es que se conduzcan donde todo el mundo aporte algo y al final, que el equilibrio de esa aportación sea el adecuado, lo importante es México y lo importante es que nuestros niños estén bien educados”, apuntó.

Sin embargo, dijo que no abundaría en los temas en los que no hay coincidencias.

El secretario Moctezuma se retiró, terminado el evento, sin hacer declaraciones a los medios.

