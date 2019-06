Acuerdo comercial T-MEC tendrá ratificación unánime, dice Sánchez Cordero

El acuerdo comercial conocido como T-MEC tendrá aprobación unánime en el Senado de la República, de acuerdo con los deseos de la secretaria Olga Sánchez Cordero, quien se reunió con los senadores de Morena en el órgano legislativo. En ese encuentro estuvo también el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer.

“La aprobación que esperamos unánime del T-MEC dará todo México, al sector privado, a los trabajadores de la ciudad y del campo un horizonte de certidumbre y confianza en el futuro inmediato de nuestra economía, sabemos que no hay blindajes impenetrables cuando la sinrazón por encima de los compromisos pactados, pero la aprobación del T-MEC será un factor de estabilidad y confianza para las economías de los 3 países que lo han suscrito, avanzamos ustedes lo saben bien por una coyuntura muy complicada y muy compleja”, apuntó al titular de la Secretaría de Gobernación.

Olga Sánchez Cordero pidió a los senadores que en este periodo extra aprueben una ley de extinción de dominio clara, sencilla y con procedimientos expeditos.

Dijo que si se diseña así será un arma eficaz contra la corrupción y el crimen organizado.

Recordó a los senadores que la lealtad al presidente López Obrador debe ser su norma cotidiana de conducta.

Aclaró que el nuevo curso de la política migratoria no implica violación a sus derechos humanos.

Y se hace por convicción propia, por necesidad de México, por intereses nacionales y por cuidar la seguridad nacional dijo a los senadores.

Entrevistada en este marco, Olga Sánchez Cordero aseguró que el tráfico de migrantes es el negocio más rentable actualmente… Informó que en los operativos que se realicen para detectar en territorio mexicano a migrantes indocumentados, deberán incluso cooperar las líneas de autobuses.

“Tienen que obedecer la ley y acatar la ley las mismas líneas de autobuses, no pueden decir que no sabían que llevaban migrantes […] eran nombres absurdos, ¿no? Mikel… como se llama este hombre? Mikel Rekson, Bryan y todos los nombres ficticios que te puedas imaginar, entonces dije bueno a ver quiénes son, no tenía ni idea de quienes era, simplemente compraron el boleto por internet y aun así se subieron”, señaló.

El consejero jurídico de la Presidencia reconoció el trabajo que hicieron los legisladores para rediseñar al gobierno federal. Los exhortó a aprobar la creación del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en el periodo extra que iniciarán.

“Es una decisión que puede ser trascendente y que ayudaría muchísimo a la gente. Hasta ahora sólo tiene algunas posibilidades el SAE, que se denominará de otra manera, Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, y creo que, con este nuevo cajón, con esta nueva vertiente de meter en este mismo instituto todo lo que bien tiene que ver con la extinción de dominio, podemos hacer mucho más expedito, y muchos más bienes poderlos regresar a la sociedad de manera muy rápida”, dijo Scherer.

Ambos funcionarios se quedaron a comer con los senadores.

(Con información de Claudia Flores)