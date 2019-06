Senado inicia trabajo para ratificar el acuerdo comercial T-MEC

El Senado de la Republica inició el trabajo formal de dictamen para ratificar el Tratado Estados Unidos, México, Canadá, es decir, el acuerdo comercial conocido como T-MEC.

El objetivo es someterlo a votación del pleno la semana entrante.

Los presidentes de las 4 comisiones que se encargarán de elaborar el dictamen, Relaciones Exteriores, Puntos Constitucionales, Economía y Relaciones Exteriores América del Norte, manifestaron su respaldo al instrumento comercial, en conferencia de prensa previa al inicio de los trabajos.

“Yo quiero decirles que, por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, seguramente estaremos, integrada por todos los grupos parlamentarios, estaremos aprobando o ratificando este convenio, este tratado comercial”, apuntó la panista Gina Cruz, de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte.

“Morena votará a favor de la ratificación del Tratado […] no pienso que México haya cedido un ápice de su soberanía. Sí estamos en una situación riesgosa, sobre todo dado ese proceso electoral en Estados Unidos, donde uno de los candidatos, que es el actual presidente Trump, probablemente tome medidas en función de aquel proceso electoral y no tanto de la relación con México”, dijo el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Héctor Vasconcelos, de Morena.

En esta conferencia el senador del PAN, Gustavo Madero, y el senador de Morena, Eduardo Ramírez, enfrentaron posiciones sobre el acuerdo que la semana pasada se pactó entre México y Estados Unidos para evitar la imposición de aranceles y su eventual impacto al contenido del tratado comercial.

“Hay una espada de Damocles que está pendiente y esa condición es inaceptable, si estamos firmando un Tratado de Libre Comercio para dar certidumbre no podemos, por otro lado, estar aceptando acuerdos revisables cada 45 días, para ver si se aplican medidas unilaterales. Estas son dos políticas contradictorias y no pueden perpetuarse de esta manera […] este trabajo formal se concreta en el tema del T-MEC, pero se da en el contexto de unos acuerdos recientes que no conocemos a ciencia cierta los alcances y sus implicaciones”, dijo Gustavo Madero.

“En la parte agrícola, particularmente en grano, se queda sin tocar el tratado. Esto es muy importante por la parte mediática que se ha manejado en las últimas horas, el Tratado queda intacto en materia de granos […] lo que es maíz, frijol, se mantienen dentro del Tratado, quedan intactos, en la parte de otros productos agropecuarios, como es el mango, el plátano, el cacao, todas éstas se respetan y sin duda este Tratado tiene muchas generosidades”, señaló Eduardo Ramírez.

La ratificación del T-MEC requiere del voto de la mayoría simple en el Senado, la mitad más uno de los legisladores.

(Con información de Claudia Flores)

