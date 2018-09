Familiares de desaparecidos acuden a reconocer restos en fosas de Veracruz

Los dos hijos de la señora Elvira Gómez López desaparecieron el 19 de septiembre del 2013, en el estado de Veracruz.

Según su testimonio, la última vez que se les vio fue en el tramo carretero Acatlán-Tierra Blanca de donde eran originarios.

A unos días de cumplirse cinco años de su desaparición, la señora Elvira Gómez López acudió a la ciudad de Xalapa, al igual que familiares de personas desaparecidas para tratar de identificar algunos de los objetos, prendas e identificaciones encontradas con los restos de 174 personas en 32 fosas clandestinas.

No, no, no, no reconocimos bueno yo personalmente no reconocí ningún short que había ahí, bóxer, ropa de niño, no reconocí a nadie, bueno de los míos no, a dos hijos a Juan de Dios Gómez López y a Rodrigo Gómez López desde hace seis años”, aseguró Elvira Gómez López, busca a sus hijos desaparecidos.