Actriz Stormy Daniels da detalles de la noche que pasó con Trump

Stormy Daniels, la estrella de películas para adultos que afirma que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le pagó por mantener en secreto un encuentro entre ambos, da a conocer detalles inéditos del supuesto encuentro sexual en un nuevo libro.

Daniels, de 39 años y cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, también le dijo a sus amigos que Trump “ni siquiera quiere ser presidente” durante la campaña de 2016, según el periódico británico The Guardian, que dijo obtuvo una copia del libro “Full Disclosure” antes de su lanzamiento del 2 de octubre.

Reuters no pudo revisar el libro y la editorial, St. Martin’s Press, no devolvió las llamadas. La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El libro saldrá a la venta un poco más de un mes antes de las elecciones legislativas del 6 de noviembre, en la que los demócratas tratarán de recuperar el control de una o ambas cámaras del Congreso.

El texto de Daniels se publicará junto a muchos otros libros que retratan a Trump bajo una luz poco halagadora, incluyendo un trabajo de investigación del periodista Bob Woodward y las memorias de la exasistente de la Casa Blanca Omarosa Manigault Newman.

Daniels ha dicho que durmió con Trump durante un torneo de golf de celebridades en Lake Tahoe, California, en 2006.

“Pudo haber sido el sexo menos impresionante que he tenido, pero claramente él no compartía esa opinión”, escribió Daniels en sus memorias, según The Guardian.

Trump ha negado haber tenido sexo con Daniels. Su exabogado personal, Michael Cohen, se declaró culpable de hacerle pagos que violaron la ley de financiamiento de campaña.

Daniels también escribió que no tomó en serio las oportunidades de Trump de convertirse en presidente hasta fines de la campaña de 2016, según el periódico. “Nunca sucederá, diría”, dijo Daniels a sus amigos de acuerdo al libro. “Él ni siquiera quiere ser presidente”.

Con información de Reuters

HVI