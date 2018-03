Actriz porno revela que la relación con Trump fue consensuada y sin protección

La actriz de cine para adultos, Stormy Daniels dió detalles sobre un encuentro sexual que mantuvo con el presidente estadounidense Donald Trump.

Stormey, cuyo nombre real es Sthepanie Clifford dijo que el encuentro ocurrió en el 2006, un año después de que se casara con Melania.

De acuerdo con la actriz, el encuentro ocurrió tras un torneo de golf de famosos en el lago Tahoe, donde la presentaron con el empresario quien la invito a cenar.

Dijo que la relación fue consensuada y sin protección.

-Usted tenía 27 años; él, 60. ¿Sentía atracción física por él?

No.

– ¿Para nada?

-Así es.

– ¿Usted quería tener relaciones sexuales con él?

No. Pero no… No dije que no. No soy víctima, no soy.

-Fue totalmente con consentimiento.

Ah, sí.

La actriz ahora de 39 años, reveló detalles. Entre ellos que golpeó con una revista a Trump, quien tenía los pantalones un poco abajo. El empresario le dijo que era hermosa y lista como su hija y dijo que dormía separado de su esposa Melania.

En 2007 se encontraron de nuevo en una cabaña, pero sólo hablaron de que ella apareciera en un programa televisivo de Trump.

La actriz, denunció que en el 2011 dio una entrevista sobre el caso a una revista, pero el abogado de Trump advirtió a la publicación con demandarla. Poco después un hombre la amenazó en un estacionamiento.

Yo estaba en un estacionamiento, iba a clase de fitness con mi hija de brazos. Estaba agarrando, ya sabes, los asientos volteados del asiento trasero, pañalera. Ya sabes, estaba sacando todo. Y que se me acerca un tipo y que me dice: “Deja a Trump en paz. Olvídate de la historia”.

Y se recargó y miró a mi hija y dijo: “Qué niña tan bonita. Qué pena que algo le pasara a su mamá”. Y luego se fue.

– ¿Usted se lo tomó como amenaza personal?

Por supuesto. Me cimbró. Me acuerdo de que entré a la clase de ejercicio y me temblaban tanto las manos, que me dio miedo soltarla.

La actriz pretende anular un acuerdo de confidencialidad firmado en el 2016 con quien era el abogado de Trump, Michael Cohen quien le pago 130 mil dólares, de sus recursos.

El abogado de la actriz Michael Avenatti señala que el acuerdo no es legal, porque no lo firmó Trump.

También dio a conocer la imagen un disco compacto sugiriendo que habría fotos y otras pruebas.

Le repito que no vamos a entrar en detalles en este momento de todo lo que tenemos. Por algo estamos en la fase preliminar de este caso.

Entendemos que el pueblo estadounidense quiera toda la información de inmediato. Pero no tendría sentido que nosotros abriéramos nuestro juego en este momento.

De anularse el acuerdo, la actriz podría dar a conocer la historia completa.

Con información de Juan José Alvarado

HVI