Actriz francesa Léa Seydoux, con 4 filmes en Cannes, tiene COVID-19

(1)Hier vendredi ,pour tous celles et tous ceux qui ont accès au Palais et aux projections ( festivaliers et artistes), plus de 2500 tests effectués.(1 test toutes les 48h pour les non vaccinés ).

0 test positif . C’était 1, la veille et 2 en moyenne depuis l’ouverture .

— Pierre Lescure (@pierrelescure) July 10, 2021