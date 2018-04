Actos de negligencia no son frecuentes: secretario de Salud

El secretario de Salud, José Narro Robles, se refirió a la presunta negligencia médica ocurrida a finales de noviembre en Oaxaca, por la que fue detenido el traumatólogo pediatra Luis Alberto Pérez Méndez por su probable responsabilidad en la muerte de un niño de tres años de edad.

El trabajo de los médicos, de mis colegas, es un trabajo que se desempeña, en la gran mayoría de los casos, con un absoluto apego a las normas, a las condiciones éticas. No se puede juzgar toda situación que no es exitosa como un acto de negligencia. Yo no puedo hablar ahorita porque no tengo todos los datos, toda la información. Los actos de negligencia no tienen afortunadamente una frecuencia que nos preocupe, pero cualquier acto donde hay una dificultad, tiene que ser revisado y ahí están las instancias”, señaló José Narro, secretario de Salud.