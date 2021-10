Actores de ‘Vecinos’ se despiden de Octavio Ocaña, ‘Benito’, tras su muerte

El actor Octavio Ocaña murió dentro de su camioneta al recibir disparos cuando circulaba en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. A través de redes sociales sus compañeros actores se despidieron de quien dio interpretó a ‘Benito Rivers‘ en la serie ‘Vecinos’.

El productor ejecutivo de la serie “Vecinos”, Eugenio Derbez, compartió en su cuenta de Twitter una fotografía Octavio Ocaña, acompañada del mensaje:

El también productor de “Vecinos“, Elías Solorio expresó su tristeza con el mensaje:

Personalidades del medio artístico como Eduardo España, Ana Bertha Espín, Mayrín Villanueva, Pablo Valentín, Darío Ripoll, Danny Perea, y el pequeño Said Casab, externaron su consternación y condolencias por el fallecimiento de Octavio Ocaña, a quien conocieron desde niño y lo vieron crecer.

Estamos deshechos. No puedo dormir, no paro de llorar y temblar. Q.E.P.D. Octavio Ocaña, nuestro queridísimo Benito en #Vecinos Mis condolencias para sus padres y hermanas. Un fuerte abrazo lleno de amor. Gracias por tantas risas y por compartir tu angelote.

Ana Bertha Espín, quien es la madre de Benito en el programa “Vecinos”, a través de Twitter compartió un emotivo mensaje por la muerte de Octavio Ocaña.

Mayrín Villanueva, quien interpreta a “Silvita” en el programa “Vecinos”, recordó los momentos de alegría que vivió al trabajar junto a Octavio Ocaña y envió un abrazo para la familia del actor.

Frustración, Dolor, no me puedo quitar esa cara de Alegría, nos llenó esa vida, tus carcajadas, bromas, esa energía en cada programa, tú genuino carisma y talento!!! Que falta nos harás !!🙏🏼vuela alto Octavio !! Un abrazo y todo mi Amir para la familia”, escribió en las redes sociales.

Darío Ripoll, quien interpreta a Luis San Román en “Vecinos”, dijo sentirse consternado por la muerte de Octavio Ocaña.

Todavía no acabo de asimilar la muerte de mi compañero, mi amigo @octapl con el que conviví y al que vi crecer durante 16 años, tengo rabia y dolor, no cabe duda de que estamos solos, no hay gobierno que nos proteja, vuela alto mi Benito, te vamos a extrañar mucho vecinos”, expresó el actor.

Pablo Valentín, quien interpreta a Pedrito en la serie “Vecinos”, escribio:

Danny Perea, quien interpreta a ‘Alejandra López Pérez’ en el programa “Vecinos”, expresó su dolor ante la terrible noticia.

No puedo creerlo. Se me amontonan las lágrimas en la garganta y no salen porque aún no puedo creerlo. Tuve el placer de conocerlo desde que era un niño, un actor fuera de serie. Todo mi cariño y un abrazo enorme y solidario para su familia. Descanse en paz Octavio Ocaña, escribió la actriz.