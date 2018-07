Alan Alda, actor de la serie MASH, revela que tiene Parkinson

El galardonado actor Alan Alda, conocido por la serie de televisión “MASH”, confesó que padece la enfermedad de Parkinson durante una entrevista concedida a la cadena de televisión CBS.

“He tenido una vida plena desde entonces”, dijo el actor, de 82 años, en alusión al momento en el que le fue diagnosticada la enfermedad hace tres años y medio.

He actuado, he dado charlas, ayudé en el Alda Center for Communicating Science en Stony Brook. Empecé este nuevo podcast. Y me di cuenta de que he estado mucho tiempo en la televisión hablando en las últimas semanas sobre el nuevo podcast, y pude ver que mi pulgar se sacudía en algunas tomas”, explicó.