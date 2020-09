Activistas que tomaron la CNDH se reúnen con Olga Sánchez Cordero

Las activistas del Frente Nacional “Ni una Menos”, que tomaron la sede la CNDH en la Ciudad de México, se reunieron este miércoles con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Te recomendamos: Familiares de víctimas exigen renuncia de Rosario Piedra, titular de la CNDH

Además de la secretaria de Gobernación, se reunieron con las titulares de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, Fabiola Alanís Sámano; de la Unidad de Apoyo a al Sistema de Justicia, Paulina Téllez Martínez, y la secretaria técnica del Grupo Interinstitucional de Estrategias contra las Violencias, Alicia Leal Puerta.

“Las atendimos personalmente. Vamos a darles una respuesta puntual sobre los reclamos que ellas nos están planteando”, aseguró Sánchez Cordero.

“Hemos establecido ya una primera ruta de acuerdo que tiene que ver con una mesa permanente para la revisión de casos. No fue motivo de este diálogo la desocupación o no de las instalaciones / No vamos a criminalizar la protesta. Va a haber una próxima reunión”, agregó Fabiola Alanís Sámano, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).