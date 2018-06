Activistas irrumpen en partido Irán-Marruecos para defender a mujeres iraníes

“Ayuden a las mujeres iraníes a acceder a los estadios”, fue la consigna que un movimiento que reclama el derecho de las mujeres a asistir a encuentros deportivos en las dependencias iraníes lanzó durante el partido entre Irán y Marruecos en el Mundial de Rusia-2018.

Este viernes en las inmediaciones del estadio antes del partido disputado en San Petersburgo, una activista de este movimiento desplegó la pancarta “para representar a las mujeres iraníes que no pueden acceder a los estadios”, explicó una representante del movimiento “OpenStadiums”.

En el estadio, donde Irán se impuso por 1-0 también fue expuesto otro lienzo.

Las autoridades religiosas de la República Islámica prohíben que la iraníes accedan a los partidos de fútbol, estimando que deben ser protegidas de este ambiente masculino.

“Fue el 5 de octubre de 1981 la última vez que las iraníes pudieron ver un derbi”, explicó el movimiento en su cuenta de Twitter, en referencia al famoso partido entre Persepolis-Esteghlal, que es la cita deportiva del año en Irán.

Good to see support for @openStadiums here in St. Petersburg just before Iran – Morocco. #NoBan4Women pic.twitter.com/AKB3uXQVxZ

— FansEurope (@FansEurope) 15 de junio de 2018