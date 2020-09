Activista abandona edificio de la CNDH; denuncia amenazas de infiltrados

Yesenia Zamudio, activista y representante del Frente Nacional Ni Una Menos, informó este viernes que abandonó el edificio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y denunció que fue amenazada por personas que al parecer se infiltraron.

En su cuenta de Facebook, Yesenia Zamudio publicó: Me retire de CNDH por amenazas a mi familia hay gente infiltrada del gobierno y por seguridad me retire.

“No he lastimado el movimiento. Las que me decepcionaron a mí son ustedes. Muchas que, según dijeron, ayudarme, pero el movimiento no son todas, las feministas no agreden a otras feministas, y menos a las madres de las víctimas”, dijo Yesenia Zamudio.