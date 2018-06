Actividad sexual influiría en rendimiento de deportistas: Investigador

La actividad o la abstinencia sexual en los deportistas antes de una competencia importante, podría tener influencia en el rendimiento, pero sin ser determinante en el resultado, ya que para éste intervienen otros factores, afirmó el investigador Alonso Fernández Guasti.

No obstante, la ciencia no tiene una conclusión certera, hace falta mayor investigación de tipo científico para poder dilucidar el tema, señaló el especialista del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav).

En un comunicado difundido por la institución, Fernández Guasti aseveró que “hay quienes dicen que ejercer conducta sexual sí afecta a los atletas y otros que no”.

Explicó que “en los varones se ha sugerido que la actividad sexual antes de una competencia, no inmediata (una o dos noches previas), sí influye en su desempeño; se ha mencionado que es buena porque llegan a su competencia más relajados, contentos y con mayor ánimo, aspectos relacionados con su emocionalidad”.

Lo anterior porque cuando los seres humanos tienen relaciones sexuales, su motivación cambia y son más felices, eso les hace tener mejor rendimiento físico.

Por el contrario, añadió el especialista en conducta sexual, la abstinencia sexual les podría generar un estado de estrés más fuerte a la hora de enfrentar la justa.

Recordó que “hay entrenadores que tienen estrictamente prohibido a sus jugadores tener relaciones sexuales y otros las promueven, evidentemente no antes de salir a la competencia, pero sí uno o dos días antes porque las creen benéficas para los deportistas”.

Para profundizar en el tema, el investigador consideró que se requiere un estudio serio para comparar el desempeño en ambas situaciones.

En el caso de los futbolistas, ejemplificó, los resultados del estudio deberían tomarse con cuidado ya que el resultado de la competencia no depende de una sola persona, pues son 11 más los de la banca, además de que intervienen otros factores como el rival o el clima.

Señaló que no se puede suponer que ganar o perder un encuentro de futbol dependa sólo de la actividad sexual que hubo o no antes del encuentro, y si dicha conducta tuviera alguna influencia en el rendimiento físico, sería de tipo fisiológico o emocional.

En ese sentido, el especialista citó un estudio de Anthony Hackney, publicado en la revista “Medicine and Science in Sports and Exercise”, donde se concluye que los deportistas de alto rendimiento tienen problemas de fertilidad.

El estudio de Hackney refiere que los varones deportistas de muy alto rendimiento tienen menos interés sexual que los hombres con prácticas de ejercicio moderado o regular, pero no extremo.

Además, los hombres con alto rendimiento físico presentan por lo menos dos factores que afectan el desempeño sexual: la fatiga y un cambio a nivel fisiológico, incluso, se sugiere una reducción de los niveles de testosterona.

Mientras que, en el aspecto emocional, añadió, “la actividad sexual otorga tranquilidad y su relación con el desempeño físico resulta fundamental, porque evidentemente el ejercicio de la sexualidad es benéfico para el individuo, por los aportes de felicidad y motivación”.

