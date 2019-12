Activan Fase II por contaminación ambiental en Toluca y Santiago Tianguistenco

La Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica informó que se activó la Fase II de Contingencia Ambiental Atmosférica por partículas en las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco, en el Estado de México.

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México, alrededor de las 10:00 horas se registró un valor máximo de 227 puntos del Índice de Calidad del Aire de partículas PM2.5 (155.5 microgramos por metro cúbico), en la estación de San Cristóbal Huichochitlán, en el municipio de Toluca.

La dependencia señaló que esto fue derivado de las festividades decembrinas, ya que se registraron concentraciones elevadas de partículas, lo que ocasionó que el Índice de Calidad del Aire alcanzara niveles dentro del rango de calidad del Aire Extremadamente Mala, para dichas zonas.

Es por ello que se activó la Fase II por partículas suspendidas fracción PM2.5, de acuerdo con el Programa para Atención de Contingencias Ambientales Atmosféricas en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca y la Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco.

Entre las medidas incluidas en esta Fase II se encuentran:

Mantenerse informados sobre el estado de la calidad del aire,

evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo,

así como hacer ejercicio al aire libre a cualquier hora del día horas.

Además, se prohíbe la quema de materiales y residuos, incluyendo las realizadas para adiestramiento y capacitación de personal; en caso de contar con aire acondicionado en oficina, hogar o automóvil, se recomienda utilizarlo en modo de “recirculación, así como mantener puertas y ventanas cerradas.

Para reducir la generación y exposición a partículas cuando se está en interiores, se recomienda no prender velas ni quemar leña, carbón u otros materiales; se recomienda no fumar, en especial en espacios cerrados; se recomienda reducir el uso del vehículo particular, compartir el auto y utilizar el servicio de transporte público.

