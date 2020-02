Activan a los ‘Caza Cochinos’ en la alcaldía Miguel Hidalgo

En la alcaldía Miguel Hidalgo, vecinos, comerciantes y ciudadanos que tiren la basura en lugares clandestinos, serán detectados por 90 brigadistas asignados, e irán tras de ellos.

“Viene gente de diferentes lugares, vienen en carros, vienen en camionetas inclusive hay diableros que van y recogen la basura a diferentes casas y vienen y la botan aquí. A mí me afecta mucho porque yo vivo enfrente entonces las ratas y las cucarachas todo eso se me ha metido, no tiene idea, inclusive he tenido que comprar trampas, tengo que comprar veneno para ponerlo adentro”, señaló Mario, un vecino.

“El colmo del asunto es cuando está el camión y está el vecino tirando la basura, eso es inconcebible, es falta de cultura, pero también es falta de que tengamos una ley sólida, una ley enérgica que nos faculte que si los vecinos ya saben quién es el infractor, lo puedan denunciar sin necesidad de que sea infraganti”, señaló Gonzalo Rojas, director ejecutivo de Servicios Urbanos.

Y es que en la Ciudad de México se acumulan todos los días cerca de 13 mil toneladas de basura al día, de las cuales alrededor de mil 100 toneladas son generadas en esta alcaldía.

“Ya tenemos el mapa de los 90 tiraderos clandestinos, aquí se identifican con puntitos este es uno de ellos y la idea es que, en menos de dos meses, nosotros estemos ya dando el anuncio de que es una alcaldía fuera de tiraderos, que los erradicamos todos y que es un asunto entre gobierno y ciudadanía, y que ampliamos nuestra capacidad de limpia en nuestra demarcación”, apuntó Víctor Hugo Romo, alcalde de Miguel Hidalgo.

Explicó que cualquier persona que sea sorprendida tirando basura en la vía pública, será remitida al Ministerio Público y podría alcanzar una multa de hasta mil 736 pesos.

Por no recoger las heces fecales la multa es de hasta mil 689 pesos y por tirar cascajo la multa es de 434 mil pesos.

Luis Ignacio será Caza Cochinos de la calle Laguna de Guzmán en la Colonia Anáhuac II Sección.

“Ya el riesgo es para el peatón, para los niños, es un paso escolar. Se tienen que bajar de la calle para poder transitar por lo que se supone que es la banqueta, entonces sí es bien importante solucionar ya para que estos tiraderos ya no existan”, dijo Luis Ignacio Cárdenas, caza cochino.

Con información de Farah Reachi.

LLH