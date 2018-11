Activan alerta naranja por descenso de temperatura en la CDMX

Ante el pronóstico de fuertes vientos en la Ciudad de México, así como bajas temperaturas previas al amanecer de este viernes, la Secretaría de Protección Civil activó la Alerta Naranja en las alcaldías de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan.

La dependencia explicó que se esperan rachas de viento de 30 a 49 km/h en estas demarcaciones y el viernes, se registrarán temperaturas de 4 a 8 grados Celsius entre las 5:00 y las 7:00 horas.

Se actualiza #AlertaNaranja por pronóstico de viento fuerte y temperaturas bajas previas al amanecer para las alcaldías de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan. Se mantiene Alerta Amarilla pic.twitter.com/hH51tn223W — ProtecciónCivil CDMX (@SPCCDMX) November 29, 2018

Asimismo, activó Alerta Amarilla durante este jueves en Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, debido a que se esperan vientos fuertes con la misma intensidad.

El Gobierno de la Ciudad de México recomienda a la población usar al menos tres capas de ropa, cubrirse nariz y boca con una bufanda, y evitar cambios bruscos de temperatura. También es necesario hidratarse, consumir alimentos ricos en vitaminas A y C, así como poner especial atención en los cuidados y salud de los menores y adultos mayores.

Cuando el frío no da tregua y los precios de la energía siguen al alza, optimizar la calefacción del hogar es clave.

Una forma de evitar la pérdida innecesaria de calor de los calentadores, en particular de los que están pegados a muros que dan al exterior, es utilizar el calor de reflexión del papel de aluminio detrás del sistema. Esto evita que el calor desaparezca a través de la pared al reflectarlo de vuelta a la habitación.

Existe papel de aluminio especialmente diseñado para este propósito. “Incluso se puede utilizar papel de aluminio de cocina de buena calidad”, dice Carl Brennand, subgerente de la página web Moneymagpie, aunque por lo general no es tan eficaz.

En temporada invernal es importante que uses ropa de abrigo para proteger tu salud y la de tu familia. Mantente informado sobre el pronóstico del clima y toma precauciones. pic.twitter.com/8ShjtmkLng — ProtecciónCivil CDMX (@SPCCDMX) November 29, 2018

Las cortinas gruesas son una de las principales formas de proteger la casa de la pérdida de calor a través de las ventanas. Usar cortinas con un forro térmico es una opción relativamente barata, dice Brennand. “Mientras más grueso, mejor”, añade Archna Luthra, analista de consumo en moneysavingexpert.com. Si no quiere gastar en nuevas cortinas, puede cubrir las existentes con materiales como polar barato, dice Brennand. “Incluso se pueden utilizar cortinas de ducha de PVC”, sugiere.

No sólo en las ventanas se pueden usar cortinas. La colocación de ellas delante de la puerta de entrada agrega otra capa de protección.

La luz natural es gratis y ayuda bastante. Es importante tratar de utilizar la mayor cantidad de calor natural, a través de la luz solar. Las persianas y cortinas deben mantenerse abiertas durante el día indica la organización Age UK. Pero una vez que el sol se pone, cierre las cortinas. Así logrará maximizar el potencial de su casa para retener ese calor.

Además, “un montón de corrientes de aire vienen a través de las puertas”, dice Potter. Entonces, vale la pena poner una barrera adicional y evitar ráfagas que congelan la casa.

Lo mismo ocurre con las cerraduras, que pueden ser protegidas con “una tapa circular sencilla que se desliza por encima”, agrega Potter, especialmente útiles para las cerraduras antiguas, más anchas. “Es sorprendente cómo incluso una pequeña ráfaga de aire puede hacer que una habitación esté mucho más helada. Cortarla inmediatamente hace una diferencia “, dice Potter.

No ponga muebles frente a los calentadores; colocar el sofá favorito frente al calentador parece acogedor, pero la energía se queda en el material del sillón, por lo que pierde efectividad para el resto de la casa. En cambio, poner el calentador debajo de un estante es bueno para conducir el calor a las partes altas de la habitación, sobre todo si tiene techos altos.

Cierre las puertas de las habitaciones que no esté utilizando y ajuste el termostato del calentador que use para toda la casa. Si mantiene cerradas las habitaciones que no esté utilizando, el calor no se disipará a todos los espacios de la casa.

Cubrir las rendijas en la parte baja de las puertas evitará que el viento entre a las habitaciones.

Evita intoxicaciones por monóxido de carbono, sigue estas recomendaciones en tu hogar. pic.twitter.com/gV0MYC0Ege — ProtecciónCivil CDMX (@SPCCDMX) November 28, 2018

En caso de usar calentadores eléctricos o gas, braceros y/o chimeneas en sus domicilios, se debe mantener una buena ventilación y apagarlos antes de dormir o al salir de casa, a fin de evitar intoxicaciones por monóxido y/o incendios.

En cuanto los animales de compañía, es recomendable ubicarlos en un lugar cálido, alimentarlos, hidratarlos adecuadamente y ejercitarlos en casa.

Para más información, consulte la activación de alertas por pronóstico de bajas temperaturas a través de las redes sociales @SPCCDMX en Twitter y /SPCCDMX en Facebook.

