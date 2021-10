Activan Alerta Gris por el frente frío número 4 en Veracruz

Este fin de semana el frente frío número 4 provocará fuertes lluvias en las regiones norte y sur del estado de Veracruz.

La Secretaría de Protección Civil del estado activó la Alerta Gris por un evento de norte, que acompaña al sistema frontal, con rachas de hasta 90 kilómetros por hora en la zona de costa.

Pescadores y prestadores de servicios turísticos de las zonas de playa se preparan para el oleaje elevado derivado del norte…

El frente frío podría interactuar con la onda tropical número 37 la tarde del sábado sobre el litoral del Golfo de México.

Esto provocara lluvias fuertes en la región de Los Tuxtlas que recientemente se vio afectada por inundaciones y desbordamientos de ríos y arroyos de respuesta rápida…

En la zona de montaña de Veracruz habrá descenso importante de la temperatura debido a la masa de aire polar.

“Nos abrigamos bien, más que nada ahorita usar el cubrebocas también para no respirar mucho el frío si no que nos ayuda mucho para que nos nos enfermemos y no se enfermen los chiquitos, los bebés”, explicó Silveria Huerta, habitante de Perote.