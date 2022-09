Acoso, abuso de poder y violación denuncian jóvenes del IPN por parte de personal docente

El pasado 22 de agosto inició un paro indefinido en al menos 11 unidades académicas del Instituto Politécnico Nacional esta tarde, decenas de estudiantes marcharon hasta el edificio de la dirección general, en la zona de Zacatenco, al norte de la Ciudad de México, donde entregaron un pliego petitorio de 12 puntos al director Arturo Reyes Sandoval.

Entre sus principales demandas, según voceros estudiantiles, figuran la contratación de más profesores, mejoras en infraestructura y principalmente atender los cerca de 120 casos de violación y acoso sexual que, afirman, han ocurrido dentro de diversas escuelas contra alumnas del politécnico.

“Me sube la camioneta y me agarra la entrepierna y me dice tú podrías tener todo si quisieras”, dijo Rosa María Nicolás Franco, alumna de la Escuela de Ingeniería Química del IPN.

Rosa María es una de las más de 120 jóvenes que han denunciado acoso, abuso de poder y violación por parte de personal docente dentro de las escuelas del Instituto Politécnico Nacional.

“Después de un tiempo fue cuando empezó a decirme que él tenía muchas influencias en el Politécnico, que tenía muchos conocidos, que podía ayudarme a pasar materias y que si me portaba mal, a estancarme en la carrera”, agregó.

Identifica a su agresor como Rogelio Pérez Sánchez, un entrenador deportivo de 73 años de edad, ella lo conoció en 2019, cuando era porrista de los ciervos. Rosa María lamenta que su caso haya sido progresivo después de que ella le pidió dinero prestado.

“Salimos al cajero, y empezamos a avanzar entre calles, le dije pero pues si el cajero está allá y le dijo sí pero te callas y me empezó a levantar la voz. Llegamos a un motel y le pregunté qué hacemos aquí y me dijo nada es gratis en esta vida”, narró.

Aquella ocasión, dice, lo evitó porque se encerró en un baño pero que no denunció por miedo, el abuso siguió hasta que en una fiesta, afirma, el profesor la violó.

“Era como si me hubiera tomado la destilería completa, me acuerdo que me subió la camioneta en la parte de atrás”, señaló la joven.

Rosa Maria nunca denunció hasta mayo pasado, después de que el hombre la secuestrara por tres días.

“Había veces en las que yo me vomitaba y me obligaba que me comiera el vómito, diciendo qué limpiara mi desmadre”, afirmó Rosa.

Tras casi 5 años de violencia constante, la alumna denunció ante la Fiscalía General y la Unidad Politécnica, hasta hoy, dice, no se ha girado una orden de aprehensión en contra del profesor y el politécnico le informó que el entrenador está por jubilarse y que no se ha presentado a ninguna reunión convocada por la escuela, porque está de incapacidad.

“¿Cuál es el riesgo? qué no reciba su castigo dentro del Politécnico o que con la jubilación bien se puede ir a donde quiera y después la Fiscalía no tenga como localizarlo”, insistió Rosa.

El Politécnico informó que el viernes se reunió con representantes estudiantiles de al menos cuatro unidades académicas, entre estos, alumnos de la ESIQIE Zacatenco a la que pertenece Rosa María y que se habían pactado conferencias y talleres para dar a conocer programas y acciones para prevenir la violencia de género.

“No existen respuestas contundentes que estamos necesitando, no no existen y es lo que necesitamos, es muy importante la disposición, pero si no hay hechos entonces”, concluyó Ángel, estudiante de Administración Industrial del IPN.

En Punto solicitó una entrevista con el director del Instituto, Arturo Reyes Sandoval, pero hasta anoche no se concretó.

Con información de Abraham Reza y Marcos Garcia

