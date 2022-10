Aclaran que Reforma para Duplicar Vacaciones a Trabajadores en México sí va

Los presidentes de los órganos de gobierno del Senado, Alejandro Armenta, de la Mesa Directiva, y Ricardo Monreal, de la Junta de Coordinación Política, aseguraron que la minuta para duplicar el número de vacaciones a los trabajadores no está detenida.

En conferencias por separado, ambos legisladores aseguraron que será aprobada en breve para enviarla a la Cámara de Diputados.

El presidente del Senado desmintió que su compañero Monreal hubiera ordenado que no se sometiera a votación del pleno.

Y es que el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, Gil Encinas, le hizo llegar un oficio con ese fin, donde pedía detener el dictamen por instrucciones de Ricardo Monreal.

Al respecto, el presidente del Senado aclaró que fue la mayoría de Morena, en una reunión privada, donde así se acordó.

“Fue la mayoría del Grupo Parlamentario los que solicitaron que se difiriera un momento para que hubiera un poco de mayor análisis. Pero ahí mismo se acordó que durante este mes o máximo el próximo saldría, así es que no hay ninguna presión y no hay ninguna sorpresa, más bien son tiempos electorales que hacen que las emociones se precipiten y se endose a quien no le tienen que endosar ningún tipo de responsabilidad”, detalló Alejandro Armenta, presidente del Senado de la República.