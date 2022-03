Acercamiento entre México y Rusia ‘nunca puede pasar’: Ken Salazar a legisladores mexicanos

Al participar en la instalación del Grupo de Amistad México-Estados Unidos en la Cámara de Diputados, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, pidió a los legisladores hacer alianza con su país y con Ucrania, y no con Rusia por la invasión militar que realiza a ese país.

“Tenemos que estar nosotros en solidaridad con Ucrania y contra Rusia, me parece que el embajador de Rusia está aquí ayer haciendo un ruido que México y Rusia estaban tan cercanos, eso, perdón, nunca puede pasar, nunca puede pasar, le recuerdo muy bien que en la segunda Guerra Mundial no había ninguna distancia entre México y los Estados Unidos, yo les pido a ustedes, como los diputados que tienen tanta fuerza, y no es del PRI, o del PAN o del Ciudadano o el PRD, es algo de México, que lo hizo Rusia aquí atacando a Ucrania es un ataque contra la libertad y el modo de vivir de todos nosotros, entonces cuando se ataca una familia, si alguien le pone una amenaza a una familia se une la familia, aquí hablamos nosotros del Grupo de Amistad México y Estados Unidos, no puede haber diferencia, tenemos que hacer lo mismo que hicieron los dos países en esa época de la Segunda Guerra Mundial”, indicó Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México.

Los diputados recordaron la postura de México ante la invasión rusa.

“A veces para ser amigos de unos no se puede ser amigos de todos, y nosotros-desde PRD, desde el bloque legislativo de Va por México-, no somos amigos de la guerra, estamos del lado de los países democráticos, estamos de parte de la ONU y estamos con la posición de la Cancillería mexicana”, añadió el diputado Luis Espinosa Cházaro, coordinador de la bancada del PRD.

“Que no se distorsione la posición de nuestro país frente al conflicto que se vive entre Ucrania, la República libre de Ucrania con la República Rusa, lo hemos condenado de manera enérgica, México no, de ninguna manera, bajo ninguna forma, con ninguna expresión, ni con la instalación de Comités cambia su posición en la que repudia la invasión de un país a otro”, refirió el diputado Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena.

El embajador estadunidense recordó que son cuatro los temas prioritarios de la relación bilateral: economía, seguridad, migración y el Bicentenario de las relaciones diplomáticas.

Se refirió a la reforma eléctrica que pretende el Ejecutivo federal y pidió que se respeten los contratos vigentes.

“Y que se respeten los contratos, los acuerdos que se han hecho por el tiempo entre empresas que debajo de las leyes que existían pues han invertido, porque si no hay confianza, si no hay confianza no va a haber inversión y necesitamos inversión, necesitamos inversión en el sureste, necesitamos inversión en Coahuila, en los lugares donde hay tanta energía solar, en muchos diferentes lugares, pero también, no más, no comentando mucho aquí porque no vine a hablar de esto, pero también hay cambios que se requieren de hacer, ¿no?”, refirió Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México.