Acepto disculpa, pero no perdono, dice Lorena, acusada falsamente de secuestro

Lorena González Hernández, “La Lore”, recibió este jueves una disculpa pública de parte de la Procuraduría y el Tribunal de Justicia ambos de la Ciudad de México, por las violaciones durante su detención y proceso.

Luego de que fue acusada falsamente de pertenecer a la banda de “La Flor”, de cometer el secuestro de Fernando Martí, además de participar en otros 11 plagios y cometer robo de autos.

Semanas después del secuestro del hijo del empresario Alejandro Martí, la Procuraduría capitalina, que encabezaba Miguel Ángel Mancera, acusó González Hernández, entonces elemento de la Agencia Federal de Investigación, de haber participado en el retén al vehículo donde viajaba Fernando y su chofer, para que fuera privado de la libertad.

“La Lore” fue ingresada el 1 de noviembre de 2008 al Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha y recobró su libertad en julio de 2015: 6 años, 10 meses y 11 días después.

Ese tiempo nunca me lo van a devolver, se lo robaron y ese dolor nunca va a desaparecer, a pesar de ellos reparen integralmente el daño, las secuelas van a continuar, yo soy víctima y yo perdí mucho, tuve daños materiales, sí exijo que se me devuelva, porque esto es parte de la reparación, acepto la disculpa, pero no perdono por el daño que nos causaron”, dijo Lorena González.