Las acciones de Trump y la economía mundial; el análisis en Despierta

El analista Gabriel Guerra y la directora de “México, ¿cómo vamos?”, Valeria Moy analizaron este jueves en “Despierta con Loret” las acciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y cómo pueden repercutir en la economía mundial, específicamente en la de México.

Guerra consideró que las acciones de Trump, que se pelea con sus aliados y busca acercamientos con sus enemigos, muestran un cambio de reglas.

Respecto a la fascinación del presidente de Estados Unidos hacia los autócratas, como Vladimir Putin, Xi Jinping, y Kim Jong, el analista dijo que si él fuera adolescente le encantaría llevarse con Leonel Messi, Rafael Márquez, porque le encanta el futbol y le hubiese gustado ser futbolista. Entonces, en el caso de Trump, a éste siempre le hubiera gustado ser fuerte y autoritario.

Valeria Moy, directora de “México, ¿cómo vamos?”, se refirió a la recuperación económica que ha tenido Estados Unidos, pero que inició desde la presidencia de Barack Obama, aunque Trump presume de los logros económicos como si fueran de él. Moy señaló que esto es muy peligroso e irresponsable por parte del republicano, pues los avances económicos y el crecimiento de los empleos no obedecen a las políticas proteccionistas de la actual administración.

Advirtió que los ciclos económicos no duran para siempre y ya hay personas que estiman una baja en los próximos dos años. Agregó que las medidas tomadas por Donald Trump, como la imposición de aranceles, repercutirá en detrimento de la economía de Estados Unidos.

Respecto a cómo influye el carácter de Donald Trump en los bolsillos de los mexicanos, la directora de “México, ¿cómo vamos?” señaló que hay inversión que se ha detenido y eso es muy importante pues México siempre ha traído inversión extranjera directa y sobre todo a raíz del Tratado de Libre Comercio (TLCAN) y mientras no sepas qué va a pasar “pues la inversión se va frenando”.

“Yo creo que nos está pegando en cosas que curiosamente no vemos. Son los empleos no generados, la inversión que no llegó, los salarios que no han subido”, subrayó Moy.

Para Gabriel Guerra, Trump juega de varias formas. Advirtió que esta vez el problema del tipo de cambio no tiene tanto que ver con asuntos internos, sino al temor a lo que pueda hacer o dejar de hacer el presidente de Estados Unidos y lo mismo están haciendo los canadienses, alemanes, ingleses, franceses, porque el mandatario está cambiando todas las reglas del juego comercial.

El analista agregó que esto le funciona políticamente a Trump, pero económicamente sólo en el corto plazo porque ayudas “en el momento” a los productores locales, pero no los ayudas a planear para los siguientes cinco años.

Valeria Moy insistió en que la economía de Estados Unidos está creciendo, lo que origina que la recaudación fiscal también crezca y aunque Trump bajó impuestos hay un ciclo alcista de la economía estadounidense. Advirtió sin embargo que el gobierno de Estados Unidos va a tener más dinero, pero “un ratito” y cuando empiece la bajada del ciclo económico se presentarán los problemas.

Añadió que una vez que inicie esta caída económica en Estados Unidos, Trump va a estar buscando a “quién culpar”.

Gabriel Guerra consideró que Trump le va a echar la culpa a los enemigos externos pues todo el discurso del mandatario está enfocado a “humillarlos”.

Valeria Moy intervino y señaló que Trump tiene una obsesión con las figuras autoritarias y se quiere hacer amigo de los que él mismo ve como poderosos, no importa sin son dictadores o asesinos, pues en su lógica psicológica es lo que quiere hacer.

Moy consideró que esta actitud de Trump sí es un peligro para México, pero el gobierno mexicano ha seguido las rutas protocolarias correctas.

Gabriel Guerra señaló que Trump está transformando, pero está lo hace como si aventara todo y no pusiera las cosas en su lugar.

“Todas las viejas reglas del comercio internacional, de la diplomacia, de la creación de alianzas las está tirando por la borda. No tiene nada con que reemplazarlo”, sentenció el analista.

Agregó que pese al acercamiento de Trump con Corea del Norte, el mandatario canceló el acuerdo nuclear con Irán, en el que intervinieron varios países y pese a que Teherán renunció a su programa nuclear, para que finalmente “se lo aventaran en la cara como un escupitajo porque es el estilo Trump”.

Sobre México, el analista sentenció que es necesario pensar en el mercado interno y agregó que cada vez que el peso pierde valor frente al dólar hay muchos perdedores, pero también muchos ganadores, como los mexicanos que reciben remesas y que han visto aumentar su poder adquisitivo.

Al respecto, Valeria Moy agregó que “cada mes hay cifra histórica de remesas” y que éstas son importantes pues el ingreso laboral de las familias es del 65% y el restante viene de remesas y de transferencias, lo que puede incidir en algunos municipios, pero no va a disminuir la pobreza.

Para Gabriel Guerra sí hay un impacto directo en el poder adquisitivo y en tu gasto discrecional, lo que permite que crezca la economía porque se consume más.

