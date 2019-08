Al menos cuatro personas murieron y tres resultaron lesionadas en diferentes accidentes automovilísticos ocurridos durante la madrugada en el Valle de México.

Uno de ellos ocurrió a la altura del kilómetro 28 de la carretera México-Puebla, a la altura de Valle de Chalco.

Una camioneta en la que viajaban cinco personas chocó contra el muro de concreto, cuando circulaba con dirección a Puebla.

Accidentes automovilísticos dejan al menos cuatro muertos en Valle de México. (Noticieros Televisa)

Dos de los ocupantes de la camioneta murieron en el lugar, tres más fueron hospitalizados.

En el Periférico Sur y Oriente ocurrieron otros dos accidentes, en este murieron otras dos personas y el auto quedó abrazado a un árbol.

Accidentes automovilísticos dejan al menos cuatro muertos en Valle de México. (Noticieros Televisa)

De acuerdo con los primeros reportes, el auto era conducido a exceso de velocidad, por los carriles laterales del Periférico con dirección a Cuemanco, cuando el conductor perdió el control del vehículo, subió al camellón y chocó contra el árbol.

A la llegada de los servicios de emergencia, nada pudieron hacer para salvar la vida de los ocupantes del automóvil.

Más tarde otro auto se incendió a la altura del Parque Ecológico de Cuemanco, luego de chocar con una camioneta.

Accidentes automovilísticos dejan al menos cuatro muertos en Valle de México. (Noticieros Televisa)

El momento fue grabado y subido a las redes sociales. Los dos ocupantes salieron antes de que se el auto se incendiara.

Pues yo nada más salí y ya me senté allá. Fue cuando un carro se paró atrás y me dijo ya está empezando a incendiarse. No te acerques”, narró Carlos, el conductor del auto incendiado

Sí salieron vivos dos masculinos. Sorprendente salieron vivas ambas personas”, confirmó el bombero Benito Jiménez.