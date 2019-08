¿Cómo evitar accidentes en las albercas durante vacaciones?

Protección Civil de San Nicolás, en Nuevo León, emite una serie de recomendaciones para evitar accidentes en las albercas durante las vacaciones.

Te recomendamos: Niña de tres años muere ahogada en alberca de parque acuático en NL

Visitar un río o alberca puede ser un momento muy divertido y agradable en las vacaciones.

Pero también puede convertirse en tragedia si no cuidamos a nuestros seres queridos.

Por eso es importante protegernos al acudir a una alberca, ya sea pública o privada, en quintas o fraccionamientos.

En el caso de las privadas, sabemos que muchas veces no hay una persona que nos vaya a ayudar, no hay un guardavida a la mano, entonces el papá tiene que estar muy pendiente de los niños, que traigan sus flotadores, no descuidarlos en ningún momento, en virtud de que, pues los niños en cualquier momento pueden acercarse a algún área que no alcancen”, afirmó Ulises Ochoa, director de Protección Civil y Bomberos de San Nicolás.