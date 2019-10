Pasajeros se lanzan a las vías del Metro para rescatar a un hombre

Varios pasajeros lograron rescatar el jueves a un hombre que cayó a las vías del Metro en Nueva York. Los hechos ocurrieron alrededor de las 08:00 a.m., hora local, en la estación de la calle 36 en Brooklyn.

Afortunadamente, el conductor del convoy logró frenar a tiempo para evitar arrollar al hombre.

8am… #MTA 36th Station in Brooklyn, just as train pulled in. Train stopped right away, thankfully. pic.twitter.com/fO8RFRFUnf

— tweetohms (@tweetohms) October 24, 2019