Accidente en Aeropuerto de Santa Lucía deja más de 20 lesionados

El Agrupamiento de Ingenieros “Felipe Ángeles”, informó que esta mañana se registró un incidente en el que se vieron involucrados 22 trabajadores de la obra del nuevo Aeropuerto de San Lucía.

Un total de 27 personas que trabajan en las obras del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles resultaron lesionadas, al caer de una plataforma en la que se trasladaban.

En videos que circulan en redes sociales se observa cómo los trabajadores eran atendidos en el lugar donde ocurrió el incidente.

Se explicó que los empleados decidieron no esperar el transporte seguro para su traslado a los diferentes frentes de trabajo. Por iniciativa propia abordaron un vehículo tipo grúa, el cual tuvo una falla en la barrera de contención lateral, ocasionando la caída del personal, desde una altura de aproximadamente 1.20 metros.

Precisó que los heridos, quienes resultaron con golpes leves, fueron canalizados a la clínica 200 del IMSS, en Tecámac, para descartar lesiones mayores.

Todos fueron dados de alta, a excepción de un trabajador que permanece en observación por posible fractura de muñeca.

Sobre este tema, el Instituto Mexicano del Seguro Social del Estado de México Oriente informó que el Hospital General Regional número 200, ubicado en el municipio de Tecámac, atendió desde temprana hora de este miércoles a 27 trabajadores accidentados en la zona de construcción del Nuevo Aeropuerto de Santa Lucía.

Las autoridades médicas determinaron que los pacientes presentaron heridas leves y contusiones.

Esto relatan los trabajadores

Juan Carlos, un ayudante de obra, de 21 años, dijo que usan un vehículo de carga para moverse al interior de las obras.

“El camión iba lleno… como de 70 a 100 personas y pues al momento de dar vuelta, pues se desoldó la reja y fue cuando todos volteamos para el lado, como estaba dando vuelta hacia la derecha… nos caímos”, explicó Juan Carlos Martínez, trabajador.

El accidente ocurrió cerca de las 8:00 horas, cuando los trabajadores decidieron subirse a un vehículo con plataforma, para que los llevara del frente uno al tres.

“Yo sí pagué 10 pesos… Sí eran de 20 a 30 personas que llegamos aquí al hospital… Nos trajeron a unos en ambulancias, a otros los carros… yo me siento bien, sólo vine a checarme para ver si no se me había zafado un hueso, me pasaron a radiografías”, precisó Juan Carlos Martínez, trabajador.

“Obreros decidieron no esperar el transporte seguro”

En un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que los obreros decidieron no esperar el transporte seguro con que se cuenta para su traslado a los diferentes frentes de trabajo y por iniciativa abordaron un vehículo tipo grúa, que durante su desplazamiento presentó una falla en la barrera de contención lateral del costado izquierdo, ocasionando la caída del personal, desde una altura de aproximadamente 1.20 metros.

“Arriba de la grúa veníamos como 40, 50… Solamente fueron heridas leves, raspones y dolor de pie, de ahí en fuera yo estoy muy bien”, dijo Adrián Alcalá, trabajador.

En una tarjeta informativa el IMSS detalló que al “Hospital Regional 200” fueron llevados 27 trabajadores del nuevo aeropuerto y sólo tres permanecieron en observación, el resto fueron dados de alta al presentar lesiones leves.

Con información de Arturo Sierra

