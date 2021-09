Habitantes de Acapulco llevan más de un mes sin agua potable

El puerto de Acapulco, Guerrero, desde hace más de un mes no cuenta con agua potable, por fallas en la infraestructura hidráulica y por daños en los acueductos de Papagaya I y Papagayo II.

Por el desabasto algunos ciudadanos y comerciantes del Zócalo de Acapulco, tienen que buscar alternativas para obtener el líquido, para abastecerse acuden a este registro ubicado en la plaza Juan N. Álvarez.

“Pues ahorita he venimos aquí llevamos agua, acarreamos y así que seguimos trabajando normal como siempre. Es agua limpia, bueno pues a veces tiene como basura, algunos animalitos, pero esos se mueren con unas gotitas de cloro nada más”, comentó Soledad, ciudadana de Acapulco .

Para que los locatarios tengan acceso al agua tiene que realizar un registro de Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco; el centro para realizar el tramite se encuentra en el zócalo de la región y el líquido proviene del tanque La Cima que está en Flamingos

Por la falta de agua los hoteles y restaurantes tienen que comprar pipas para poder brindar sus servicios.

“Falta agua desde hace un mes que no tenemos agua para nosotros los hoteleros el agua es la materia esencial si no tenemos no podemos trabajar, cuando hay gente tenemos turismo tenemos que comprar pipas”, dijo Francisco Aguilar Ordóñez, presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Acapulco Tradicional.