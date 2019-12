Acapulco sin colillas; autoridades fomentan programa de recolección

Para mantener las playas de Acapulco libres de colillas de cigarro, las autoridades locales implementaron un programa de recolección que consiste en colocar recipientes especiales para el depósito de las mismas; éstas, tardan hasta 10 años en degradarse en la arena y al contacto con el océano contamina hasta ocho litros de agua.

Empezamos un programa piloto en las playas del Puerto de Acapulco, la idea es ir colocando estos contenedores de colillas de cigarros para que la gente que viene a la playa y que fuma no tire la colilla de cigarro en la arena”, comentó Sabas Arturo de la Rosa Camacho, director de la Promotora y Administradora de Playas de Acapulco.

Se pretende que personas fumadoras depositen sus colillas en estos contenedores que se han colocado a lo largo de la bahía.

El turista o local que llegue a las playas del Puerto de Acapulco deposite las colillas en esta parte y sobre todo no contamine; el propósito es cubrir toda la bahía de Acapulco para que no contaminemos”, agregó el director.

Con este programa se busca crear conciencia entre las personas fumadoras para que no tiren las colillas en la playa.

Creo que es importante que todos colaboremos, digo, se genera un impacto al venir tanta gente y es importante que todos colaboremos a que las playas se mantengan limpias, ¿no?”, argumentó Oscar Sihue, turista.

No debemos tirarlas, nosotros mismos para evitar todo esto debemos tratar de no fumar aquí o tenerlas en un cenicero o en una bolsita para no tirarlas en la playa y pues ya que tenemos esto aquí pues colocarlas aquí mismo”, dijo Daniela, Turista.