Acapulco se queda sin agua potable por quiebra de CAPAMA y colapso de tuberías

Al menos 50 colonias de Acapulco se quedaron sin agua potable debido a un colapso en la tubería de más de 50 años que requiere 12 mil millones de pesos para su reparación.

Te recomendamos: Suspenderán suministro del agua en varias colonias de Acapulco por 48 horas

Decenas de colonias de las partes altas y poniente del puerto de Acapulco, Guerrero, llevan varias semanas sin servicio de agua potable por fugas y daños en los equipos de bombeo y distribución.

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) se encuentra en quiebra financiera y técnica por lo que no puede garantizar las reparaciones de forma rápida y eso se refleja en un marcado desabasto que en esta ocasión está afectando a más 50 colonias populares.

“Efectivamente no hay ese abasto para todo Acapulco y la gente, con razón, porque no le puedes ni siquiera discutir ese tema porque no les llega el agua en muchas colonias por semanas. Acapulco su tubería está colapsada es una tubería que tiene más de 50 años que no se ha cambiado”, indicó Damaris Ruano Lucena, regidora miembro del Consejo de Administración de CAPAMA.