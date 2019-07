El puerto de Acapulco reporta 60% de ocupación hotelera

En estas vacaciones de verano, el puerto de Acapulco espera recibir a más de 750 mil visitantes.

Este día se reportó un 60 por ciento de ocupación hotelera y se espera que esta cifra sea mayor durante el próximo fin de semana.

Me encanta el ambiente porque me parece muy familiar, es muy cómodo estar aquí, está muy rico, es un clima que me encanta”, dijo Fernanda, turista.