En Acapulco, policías reprueban exámenes de control y confianza

En Acapulco, Guerrero, 500 policías preventivos municipales no aprobaron los exámenes de control y confianza y no son aptos para proteger a la población. Los agentes que no fueron certificados para el servicio pertenecen a la Policía Preventiva, Vial, Turística, Urbana y Rural.

Hay alrededor de 500 elementos que no se han podido liquidar, entre los que tienen que dar de baja, por no pasar el examen de control y confianza”, señala Ilich Augusto Lozano Herrera, regidor del Ayuntamiento de Acapulco.

El gobierno municipal dispone de 20 millones de pesos para liquidaciones, sin embargo, el proceso de baja tiene que ser avalado por el Consejo de Honor y Justicia a través de un dictamen.

Tú no puedes un día decirle a un empleado, ya te vas y lo liquidas. No, tú tienes que hacerle, en el caso particular de los policías, un procedimiento ante el Consejo de Honor y Justicia. El consejo tiene que sesionar y dictaminar la baja y justificar por qué lo das de baja”, explica Ilich Augusto Lozano Herrera, regidor del Ayuntamiento de Acapulco.

A pesar de que los policías no acreditaron los exámenes siguen laborando en las calles y usan armas.

Siguen trabajando donde los comisionen. Ellos siguen trabajando hasta en tanto no se presenten estas quejas aquí, a esta comisión, ellos siguen laborando”, indica Leticia Castro Ortíz, síndica del Ayuntamiento de Acapulco.

En Acapulco, la seguridad está a cargo de la Marina Armada de México, el Ejército Mexicano y la Policía del Estado, así como la recién conformada Guardia Nacional.

Déficit de policías

En enero, la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco informó que contaba con 2 mil 65 policías, cuando debía tener una fuerza policial propia que supere los 3 mil 400 efectivos.

Nos hacen falta más de mil policías para medianamente cubrir la necesidad del municipio”, indicó Leticia Castro Ortiz, síndica procuradora de Acapulco.

De los 2 mil 65 elementos en activo, al menos el 30 por ciento está en edad de jubilarse o tienen problemas de salud que les impide calificar dentro de los estándares que requieren los exámenes de control y confianza.

Los exámenes de control tienen sus requisitos y parte de esos requisitos es una determinada edad, determinadas condiciones físicas y de salud y pues hay una parte de esos elementos que ya no cumplen con esos requisitos”, destacó Leticia Castro Ortiz, síndica procuradora de Acapulco.

Según las autoridades, en los últimos 6 años han salido más policías, de los que son contratados.

Se hizo proceso de depuración con Walton, se depuraron cerca de 450, 500 durante su periodo y con Evodio un poco menos, 500, estamos hablando más o menos alrededor de mil policías que se han perdido en seis años en la ciudad”, señaló Ilich Augusto Lozano Herrera, regidor de Acapulco.

Con información de Isaac Flores

MLV